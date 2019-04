Gears 5 includerà una funzionalità inedita per la Saga? Indizi da Rod Fergusson!

Gears 5 ancora non dispone di una data di pubblicazione precisa, ma questo non impedisce certamente ai fan della Saga di attendere con ansia nuove informazioni in merito a questo nuovo capitolo.

A stuzzicare la curiosità di Giocatori e Giocatrici è ora nientemeno che Rod Fergusson, professionista a capo del team di sviluppo di The Coalition. Quest'ultimo ha infatti pubblicato tramite il proprio account Instagram personale un post decisamente intrigante. Come potete verificare in calce, al suo interno Fergusson scrive: "Oggi, sto avendo l'opportunità di fare qualcosa che non ho mai avuto la possibilità di fare prima in un gioco di Gears of War #GearsofWar #Secrets". Se le parole non fossero già sufficienti a generare una certa curiosità, ad accompagnarle troviamo un'immagine decisamente enigmatica, all'interno della quale compare la seguente dicitura: "73|3" Purtroppo, ad ora non sono disponibili ulteriori indizi in merito: di cosa pensate potrebbe trattarsi?

Recentemente, The Coalition ha fornito alcuni dettagli sul passaggio da Gears of War 4 a Gears 5, ma non ha ancora fornito una data di pubblicazione ufficiale. Il nuovo capitolo della celebre Saga resta attualmente atteso nel corso del 2019 in qualità di esclusiva Microsoft. In attesa di saperne di più, non resta che dare un ulteriore sguardo al Trailer di Annuncio di Gears 5, pubblicato dalla Casa di Redmond durante l'E3 2018.