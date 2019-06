Gears 5: introduzione della barra della salute dei nemici e altre novità di gameplay

Nel corso di una recente intervista, Rod Ferugusson, leader di The Coalition, ha illustrato alcuni dei cambiamenti di gameplay che sono stati apportati alla formula di Gears of War con l'arrivo imminente del quinto capitolo della serie che ha scritto la storia degli sparatutto in terza persona.

Fergusson ha dichiarato che il feedback dei giocatori dopo il lancio del conservatore Gears of War 4 è stato fondamentale affinché la software house si convincesse a compiere un salto più coraggioso con la realizzazione di questo quinto capitolo.

Tra le novità assolute che Gears 5 presenterà in termini di gameplay abbiamo: più opzioni durante il combattimento corpo a corpo; trasferimento dell'utilizzo della motosega dal tasto B al dorsale destro (se tenuto premuto, in caso contrario servirà come al solito per la ricarica); maggiore focus sui punti deboli dei nemici (il reticolo dell'arma sarà bianco per i colpi sul corpo, rosso per gli headshot, e dorato in caso di ricarica perfetta). Un distacco ancor più netto dal passato, sarà infine rappresentato dall'introduzione della barra della salute dei nemici, che ci indicherà con chiarezza quando potremo effettuare un'esecuzione finale (la barra può essere liberamente disattivata).

Gears 5 sarà pubblicato su PC Windows 10 e Xbox One il 5 settembre (incluso nel Game Pass al lancio). Il titolo non avrà loot box né Season Pass, e alcuni DLC saranno gratis. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima della modalità Escape.