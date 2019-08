Gears 5 si ispira ai migliori GDR open world ma con originalità, spiega Rod Fergusson

Come abbiamo potuto scoprire con il nostro esclusivo reveal della Campagna di Gears 5, il prossimo capitolo della serie sparatutto di Gears of War vanterà una componente free roaming piuttosto marcata. A tal proposito, Rod Fergusson spiega l'approccio adottato da The Coalition nel dare forma al mondo aperto di Sera.

Discutendo dell'argomento con la redazione di GameSpot, il boss della software house canadese ha dichiarato che "è stata una vera sfida approcciarsi all'idea di introdurre delle dinamiche di gameplay basate sui giochi di ruolo a mondo aperto, con livelli davvero grandi che richiedono del tempo per essere esplorati. Per ramificare la narrativa e le diverse attività, è stato utile che molti nello studio abbiano avuto esperienze con titoli come Assassin's Creed e Far Cry, perchè sapevano come deve funzionare un gioco open world anche se in Gears 5 non ci sarà nessuna torre da scalare!".

La passione nutrita dagli sviluppatori di The Coalition per i titoli a mondo aperto ha permesso a Fergusson e ai dirigenti della compagnia di abbracciare con relativa tranquillità l'idea delle novità free roaming di Gears 5, come spiega lo stesso boss dell'azienda di Vancouver affermando che "sapevamo solo che non stavamo cercando di creare un altro Red Dead, Far Cry o Ghost Recon, ma volevamo solo capire come rendere più aperto ed espansivo il mondo del nostro gioco senza inciampare nel paragone coi titoli free roaming di Ubisoft. Perchè Gears 5 non sarà proprio quel genere di gioco, ma un titolo che trarrà con originalità l'ispirazione da un genere che offre più libertà di scelta all'utente".

Al lancio di Gears 5, previsto per il prossimo 10 settembre su Xbox One e PC (qui trovate i requisiti di sistema), capiremo fino a che punto i ragazzi al seguito di Fergusson si saranno spinti per erigere un'impalcatura di gioco votata al free roaming.