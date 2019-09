Gears 5 è stato ispirato anche da BioShock Infinite

Come probabilmente saprete, Rod Fergusson di The Coalition ha lavorato in passato in Irrational Games (dal 2012 al 2013) fianco a fianco con Ken Levine e questo ha avuto ripercussioni anche in Gears 5, tanto che lo stesso Fergusson afferma di essersi ispirato (anche) a BioShock Infinite.

Intervistato da GamesRadar, il responsabile di The Coalition rivela di "aver preso ispirazione da BioShock Infinite per alcuni aspetti di Gears 5", in particolare modo per quanto riguarda il differente approccio nei combattimenti: "in Gears 5 abbiamo fatto in modo che sia sempre il giocatore a iniziare un combattimento, nei precedenti episodi invece appena entravi nel mirino di una locusta questa iniziava a fare fuoco senza pietà. Si tratta di una idea mutata proprio da BioShock Infinite, è stato uno degli aspetti imprescindibili della produzione, Ken Levine ha lottato duramente per mantenere questa feature nel gioco. E io stesso ero d'accordo, tanto che ho pensato di trasferire questo concetto anche in Gears 5."

Ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile dal 10 settembre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, dal 6 settembre per coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition e per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate. Siete pronti per rispolverare il vostro Lancer? Anche Neil Druckmann di Naughty Dog sembra aver apprezzato molto il lavoro di Rod Fergusson e The Coalition.