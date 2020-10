Gears 5: latenze ridotte e miglior responsività su Xbox Series X, ecco tutti i grafici

L'account Twitter di Gears of War ha pubblicato una serie di tweet che mostrano i vantaggi in termini di latenza di cui potrà godere la nuova versione ottimizzata per Xbox Series X di Gears 5 che arriverà sotto forma di aggiornamento al lancio della console.

I ragazzi di The Coalition si preparano infatti all'esordio della versione next-gen di Gears 5 e dopo aver mostrato i miglioramenti grafici che verranno implementati su Xbox Series X, sono passati ad analizzare i vantaggi in termini di gameplay di cui potranno godere i giocatori. In particolare gli sviluppatori hanno pubblicato una serie di grafici che svelano un netto abbassamento delle latenze sulla nuova console di Microsoft. Come hanno dichiarato nel post di apertura "Gears 5 gira meglio di sempre su Xbox Series X. Abbiamo ridotto la latenza dell'input del 36% (nella Campagna) e del 57% (in Versus), consegnando ai nostri giocatori una responsività profondamente migliore...specialmente quando i millisecondi contano".

I grafici mostrano in maniera piuttosto chiara i dati a confronto su Xbox One X e Xbox Series X: nella modalità Campagna a 60 fps la media di risposta dell'input passa da 97 ms a 60 ms, mentre nella in Modalità Versus a 60 fps si passa da 108 a 64 ms per arrivare a soli 44 ms a 120 fps. Insomma il lavoro di ottimizzazione svolto dagli sviluppatori abbinati alle capacità next-gen della nuova arriva in casa Redmond sembrano aver dato buoni frutti. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la prova della versione next-gen di Gears 5 è già disponibile sulle pagine di Everyeye.