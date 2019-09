Gears 5: un livello sarà 50 volte più grande di ogni altra mappa dei Gears of War passati

Nel corso di un panel tenuto a Seattle da The Coalition in occasione del PAX West 2019, gli autori della software house canadese legata agli Xbox Game Studios hanno rivelato tutta una serie di informazioni inedite sull'open world di Gears 5.

In base alle dichiarazioni di Rod Fergusson, la componente free roaming di Gears 5 raggiungerà l'apice nel corso dell'Atto 3 della campagna principale: l'area di gioco esplorabile durante questo particolare frangente della storia sarà 50 volte più grande di qualsiasi altro livello mai apparso nel franchise di Gears of War.

Sempre riguardo alle dinamiche open world, il boss di The Coalition conferma la possibilità di esplorare Sera con lo Skiff per arricchire la propria esperienza di gioco cimentandosi con delle missioni secondarie che, a detta di Fergusson, saranno estremamente originali e "realizzate a mano", senza cioè scadere nella ripetitività tipica delle attività secondarie di taluni action sandbox. Grazie a queste missioni che correranno parallelamente alla trama, gli utenti potranno acquisire abilità inedite e potenziamenti esclusivi per JACK, il drone da supporto con capacità di combattimento sbloccabili completando tali attività.

Il lancio di Gears 5 è previsto per il 10 settembre su PC e in esclusiva console su Xbox One. Su entrambe le piattaforme, lo sparatutto di The Coalition potrà essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass sin dal giorno dell'uscita. Su queste pagine trovate la lista con i requisiti di sistema e un nostro approfondimento con la prova esclusiva della Campagna di Gears 5.