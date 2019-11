Gears 5 a metà prezzo su Steam: sconti fino al 50%

In attesa del Black Friday e della scorpacciata di offerte che presumibilmente invaderanno i negozi e gli store online in occasione del periodo natalizio, arriva un gustoso antipasto da Steam, che ha messo in vendita Gears 5 con uno sconto fino a metà prezzo.

L'ultima fatica di The Coalition si trova infatti in vendita in versione "liscia" a 34.99 euro anziché i 69.99 del prezzo di listino, per uno sconto appunto del 50%. Sulla piattaforma di Valve è poi disponibile anche la Ultimate Edition di Gears of War 5 a 43.99 euro, scontato del 45% rispetto al prezzo di 79.99 euro.

Per approfittare della promozione, vi rimandiamo alla pagina prodotto di Steam.

Si tratta per il momento del più corposo sconto al quale sia stato messo in vendita l'ultimo capitolo della saga di The Coalition, che evidentemente ha venduto bene ma non in maniera impressionante come ci si poteva aspettare. Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Gears 5.

Se invece aveste bisogno di un aiuto per la corposa modalità multiplayer del gioco, sul nostro sito trovate una guida al multiplayer di Gears 5.