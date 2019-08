Gears 5: Microsoft annuncerà oggi un crossover con Halo?

Oggi sarà una giornata importante per gli appassionati della serie Gears of War: alle 17:00, durante l'evento Inside Xbox LIVE @ Gamescom 2019 Microsoft svelerà in anteprima la campagna di Gears 5, inoltre potrebbero essere previste anche altre sorprese.

Secondo quanto emerso su Reddit, la casa di Redmond potrebbe annunciare uno speciale crossover tra Gears 5 e Halo, con l'arrivo di un misterioso "Halo Reach Pack" che potrebbe contenere personaggi e armi tratti dal gioco in questione, uscito nel 2010 su Xbox One.

Il banner Gears 5 x Halo Reach è comparso per pochi secondi sulla dashboard Xbox per poi scomparire, ma ovviamente a quel punto era troppo tardi ed i primi screenshot hanno iniziato a circolare su forum e social network. Ne sapremo di più oggi pomeriggio alle 17:00, alle 15:00 invece Microsoft potrebbe essere protagonista anche nella diretta Nintendo Indie World, con l'annuncio di Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch.

Gears 5 sarà disponibile dal 10 settembre su PC, Xbox One e Xbox One X, il gioco è entrato in Fase Gold la scorsa settimana, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato, si attendo adesso la distribuzione nei negozi in vista del lancio previsto per il prossimo mese.