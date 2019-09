Gears 5: Microsoft mostra 15 minuti di gameplay tratto dall'Atto 2 della campagna

Diventa sempre più insostenibile l'attesa per l'arrivo di Gears 5, e Microsoft decide di rincarare la dose pubblicando un nuovo filmato di gameplay tratto dal nuovo sparatutto in terza persona sviluppato da The Coalition.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, è incentrato sull'Atto 2 della campagna di Gears 5, esattamente nel momento in cui Kate e Del si stanno addentrando in un villaggio vittima dell'invasione delle terrificanti locuste. Il video ci mostra ben 15 minuti di gioco in cui possiamo dare nuovamente uno sguardo alle fasi di shooting, al design di nemici e ambientazioni, alle novità legate alle armi e al combattimento corpo a corpo, e molto altro ancora. Ovviamente ci teniamo a sottolineare che quanto contenuto nel video potrebbe includere degli spoiler che potreste voler evitare per preservare la vostra personale esperienza di gioco.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile su PC Windows e Xbox One a partire dal 6 settembre 2019. La campagna del gioco tornerà a mostrarsi questa notte su Mixer durante uno streaming tenuto da Ninja. Per conoscere tutti gli ulteriori dettagli sul gioco di The Coalition vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gears 5.