Gears 5: Microsoft svela uscita e requisiti PC del Tech Test multiplayer

I curatori del "blog istituzionale" di Xbox Wire annunciano la data di inizio del Tech Test mutliplayer di Gears 5 e i requisiti di sistema necessari per partecipare a questa importante prova ingame su PC Windows 10.

Sulla scorta delle informazioni condivise dal team social della divisione Xbox di Microsoft, scopriamo così che il Tech Test multiplayer di Gears 5 avrà ufficialmente inizio alle ore 07:00 italiane di giovedì 18 luglio. Sia su PC Windows 10 che su Xbox One, la prima fase del test si concluderà alle ore 19:00 di domenica 21 luglio, per poi ritornare attiva dalla sera del 26 alla mattina del 30 luglio.

Quanto alle specifiche di sistema della versione PC, eccovi la triplice lista con i requisiti Minimi, Raccomandati e Ideali pubblicata da Microsoft:

Requisiti Minimi

CPU - AMD FX 6000 o Intel i3 Skylake

GPU - AMD Radeon R9 280 / RX 560 o Nvidia Geforce GTX 760 / GTX 1050

VRAM - 2 GB

RAM - 6 GB

Hard Disk - 15 GB

Requisiti Raccomandati

CPU - AMD Ryzen o Intel i5 Skylake

GPU - AMD Radeon RX 570 / RX 5700 o Nvidia Geforce GTX 970 / GTX 1660 Ti

VRAM - 4 GB

RAM - 8 GB

Hard Disk - 15 GB

Requisiti Ideali

CPU - AMD Ryzen 7 o Intel i7 Skylake

GPU - AMD Radeon VII o Nvidia Geforce GTX 2080

VRAM - 8 GB

RAM - 16 GB

Hard Disk - 15 GB liberi su SSD

Il Tech Test Multiplayer di Gears 5 coinvolgerà tutti gli abbonati a Xbox Game Pass e coloro che hanno prenotato il nuovo sparatutto di The Coalition. Nel corso della prova avremo accesso ad alcune delle principali modalità e funzioni in rete del kolossal TPS di Microsoft, tra cui le sfide Versus, Escalation, Arcade e King of the Hill, oltre all'area di prova Bootcamp e ad alcune sfide del programma Tour of Duty attraverso il quale ottenere bonus ingame e customizzazioni estetiche. Il lancio di Gears 5 è invece previsto per il 10 settembre, ovviamente su PC Windows 10 e in esclusiva console su Xbox One.