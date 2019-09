Gears 5, uno dei miglior porting PC di sempre? L'analisi di Digital Foundry

Dopo aver decantato le lodi delle versioni Xbox One e Xbox One X di Gears 5, la redazione di Digital Foundry ha passato sotto la sua lente d'ingrandimento anche l'edizione per PC, utilizzando toni non meno entusiastici.

Il porting di Gears 5 è stato definito, senza mezzi termini, eccezionale. Alex Battaglia l'ha descritto come la vera espressione della visione degli sviluppatori, priva delle limitazioni hardware che anche una console potente come Xbox One X inevitabilmente possiede. A saltare all'occhio all'istante è il ricchissimo menu delle impostazioni grafiche, che permette ai giocatori di intervenire su numerose impostazioni, tutte regolabili su differenti livelli, offrendo al contempo informazioni dettagliate sull'impatto sulle risorse del PC e sui cambiamenti grafici che generano. Un ventaglio di opzioni così ampio, unitamente al buon lavoro di ottimizzazione, permette anche ai possessori di macchine da gioco non particolarmente perforamenti di raggiungere il setting perfetto.

Nel video allegato in cima alla notizia vengono analizzate una per una tutte le impostazioni grafiche, e il loro impatto, su un PC composto da una CPU Ryzen 3900X, una GPU Asus Rog Strix RTX 2080TI, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVME. Le porzioni di gameplay che si vedono quando non vengono analizzati i settaggi sono state registrate alla risoluzione 1800p con il dynamic scaling attivo e con il preset impostato su Folle, il massimo possibile.

Gears 5 è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e gli acquirenti della Ultimate Edition. L'attesa per tutti gli altri giocatori terminerà il 10 settembre. The Coalition ha già pianificato un ricco piano di supporto post-lancio.