Gears 5 Modalità Escape: nuove mappe post-lancio ed un editor per i giocatori

Nel corso dell'E3 2019, il team di The Coalition ha offerto al pubblico nuovi dettagli sull'attesissimo nuovo capitolo della serie Gears of War, in uscita nell'autunno di quest'anno.

Un particolare focus è stato dedicato alla nuova Modalità Escape, che vedrà gruppi di tre giocatori, ognuno dei quali impersonanti un differente personaggio avatar, impegnati in una rapida fuga attraverso una mappa popolata di pericolosi mostri ed avversari. Un'interessante opzione di gioco di tipo PvE, che porterà i giocatori di Gears 5 a collaborare per uscire sani e salvi dall'ambientazione.

Nel corso della fiera losangelina, la spedizione di oltreoceano ha avuto modo di dare un primo sguardo a quest'ultima, di cui il nostro Giuseppe Arace ha fornito una dettagliata panoramica all'interno del proprio provato delle modalità Escape di Gears 5. Ora, The Coalition ha condiviso ulteriori informazioni su quella che sarà la struttura di questa opzione di gioco PvE. In particolare, è stato confermato che la Modalità non conterà al suo interno unicamente una mappa, ma al contrario, il team aggiungerà ulteriori alveari Escape nella fase post-lancio di Gears 5. Inoltre, ulteriore elemento interessante, i giocatori avranno a propria disposizione una "2D Map Builder feature", che consentirà loro di creare le proprie mappe. Queste potranno essere costituite di più "Capitoli" ovvero aree tra loro separate dalla presenza di una area sicura. Prima di poter essere condivise, le mappe dovranno essere completate dal proprio creatore.



In chiusura vi ricordiamo che nel corso dell'E3 2019, The Coalition ha presentato il nuovo personaggio Fahz.