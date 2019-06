Gears 5: la modalità Orda si mostra per la prima volta in un video gameplay

Una volta conclusa la conferenza E3 2019 di Microsoft, gli sviluppatori di The Coalition hanno concesso alla stampa accorsa alla fiera videoludica di Los Angeles di provare la modalità Orda di Gears 5.

Grazie a questo primo gameplay trailer ci viene offerta un'anteprima delle novità che andranno a tratteggiare l'esperienza cooperativa del prossimo atto di Gears of War per PC Windows 10 e Xbox One.

A questo link potete ammirare le nuove scene di gameplay di Gears 5 incentrate sulla modalità Orda. Per tutte le novità sulla modalità Escape di Gears 5, vi lasciamo ammirare il filmato di presentazione confezionato da The Coalition durante lo show E3 di Microsoft, non prima però di ricordarvi che questo ambizioso sparatutto sarà disponibile a partire dal 10 settembre e che potrà essere fruito gratuitamente, e sin dal lancio, da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e Xbox One.