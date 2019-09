Gears 5 e My Generation Live: God of War in diretta il 4 settembre su Twitch

Per la giornata del 4 settembre, Everyeye Live ha in serbo per la propria community due trasmissioni dedicate a due delle serie simbolo di Xbox e di PlayStation. Non prendete impegni!

Si comincia alle ore 15:00, orario a partire dal quale la nostra redazione vi attenderà sul canale Twitch di Everyeye per giocare alla campagna di Gears 5, esclusiva di punta di casa Microsoft pronta a debuttare su Xbox One e PC. Alle ore 21:00, invece, andrà in onda una nuova puntata di My Generation Live interamente dedicata a God of War. Per l'occasione, i nostri redattori ripercorreranno la storia di una delle saghe che ha fatto la storia di PlayStation, iniziata nel 2005 sulla seconda console di casa Sony. Nonostante i tanti anni trascorsi, Kratos è ancora in forma smagliante.

Le trasmissioni andranno in onda esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanello, inoltre, riceverete delle notifiche poco prima della messa in onda, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo!