Gears 5 non avrà microtransazioni e Season Pass, alcuni DLC saranno gratis

Con un aggiornamento del sito ufficiale di Gears 5, il team di sviluppo dello sparatutto ha fornito agli utenti numerose informazioni circa le microtransazioni e i contenuti in arrivo post-lancio.

Se siete tra i giocatori che temono una divisione della community a causa di Season Pass e svariati contenuti a pagamento, sappiate che il gioco non avrà alcun pacchetto di DLC stagionali e tutte le mappe multiplayer saranno completamente gratuite. Tutti i giocatori potranno quindi giocare sia tramite matchmaking che in lobby private con qualsiasi mappa disponibile al lancio o in arrivo con aggiornamenti futuri senza dover sborsare un solo centesimo. Non sembrano però coinvolte in questo discorso le arene aggiuntive delle modalità Escape e Orda.

Per quello che riguarda invece le microtransazioni, questa volta non ci saranno loot box e tutti i contenuti per la personalizzazione dei personaggi potranno essere acquistati in maniera diretta nel negozio di gioco. Tra i contenuti acquistabili con carta di credito troviamo: skin, mimetiche per le armi, banner, emote, esecuzioni, spray e icone per segnalare i nemici.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 esclusivamente su Xbox One e PC (Microsoft Store e Steam). I possessori di un abbonamento a Xbox Game Pass, sia su PC che su Xbox, potranno giocare senza costi aggiuntivi a Gears 5 sin dal giorno del lancio.

Avete già visto il breve filmato di Gears 5 con protagonista Fahz, il nuovo soldato doppiato dall'attore Rahul Kohli? Stando poi alle parole di Microsoft, Gears 5 girerà a 4K su Xbox One e supporterà l'HDR.

Sapevate che in Gears 5 ci sarà un editor di mappe?