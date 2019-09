Gears 5 non impressiona su Steam con 10.000 giocatori connessi in contemporanea

Gears 5 ha ottenuto un buon successo al lancio facendo aumentare gli abbonati a Xbox Game Pass e debuttando al secondo posto della classifica UK, in questo caso tenendo conto solamente delle copie fisiche distribuite ai rivenditori. E per quanto riguarda Steam?

In questo caso la situazione sembra essere meno rosea, almeno secondo quanto riportato da varie testate. In mancanza di numeri ufficiali si fa riferimento ai giocatori connessi in contemporanea e nel caso di Gears 5 su Steam tale numero si è assestato la scorsa settimana sui 10.000 giocatori, cifra non troppo elevata per una produzione AAA così pubblicizzata.

E' vero che il numero riportato non è impressionante ma possono esserci varie spiegazioni e non tutte negative. Gears 5 è in vendita su Steam a prezzo pieno ma oggi il modo più conveniente per giocare è senza dubbio quello di abbonarsi a Xbox Game Pass/Xbox Game Pass Ultimate, disponibile anche su PC ma ovviamente solo tramite Microsoft Store.

Lo scarso successo riscosso su Steam non deve impressionare negativamente ed è probabile che Microsoft si aspettasse simili numeri al lancio sulla piattaforma di Valve. Certo resta da capire se per la casa di Redmond possa continuare ad avere senso pubblicare le esclusive Xbox anche su Steam.