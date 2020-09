Gears 5, novità in arrivo? Il database di Steam cita un'espansione

Come scoperto dall'utente di Twitter conosciuto come TerryHB_, con l'ultimo aggiornamento del database interno di Steam i gestori del negozio digitale di Valve hanno indicizzato un misterioso contenuto aggiuntivo di Gears 5.

Nella sezione del database di Steam che cataloga tutti i contenuti legati allo sparatutto in terza persona di The Coalition, dal 3 settembre scorso è infatti apparso il nuovo indice "Gears 5 - DLC (1415070) Depot", una terminologia che dovrebbe suggerire l'annuncio imminente di un'espansione da parte degli sviluppatori canadesi legati agli Xbox Game Studios.

La nuova voce inserita nel database di Steam potrebbe anche riguardare la probabile aggiunta su PC dei miglioramenti grafici previsti per Gears 5 su Xbox Series X con l'arrivo sul mercato della prossima console casalinga di Microsoft.

Il team di Coalition, d'altronde, ha già espresso la volontà di "superare" su Xbox Series X l'attuale setting grafico Ultra di Gears 5 su PC attraverso delle migliorie che passeranno, ad esempio, per delle ombre maggiormente definite, un'illuminazione globale gestita in tempo reale e delle esplosioni rese ancora più spettacolari dall'aggiunta di un ulteriore 50% di effetti particellari. Il sogno degli appassionati è però quello di assistere al reveal di un'espansione che sappia ampliare il canovaccio narrativo della campagna principale di Gears 5 con nuove missioni da svolgere sia da soli che in cooperativa.