Gears 5: tra le novità del multiplayer ci sono i server a 60 hz

Manca ormai davvero pochissimo al debutto della versione di prova del comparto multiplayer di Gears 5 e, per soddisfare la curiosità degli utenti, The Coalition ha fornito numerosi dettagli riguardanti questo specifico aspetto dello sparatutto in terza persona.

Iniziamo con quella che è forse l'informazione più importante tra quelle annunciate: i server saranno a 60 hz. Ciò significa che i problemi relativi ai colpi non andati a segno o all'errata rilevazione degli stessi dovrebbero essere sensibilmente diminuiti a causa del tickrate. Un'altra novità riguarda la presenza di "tuning delle armi", anche se in questo caso gli sviluppatori non sono entrati nello specifico. Non è chiaro se si intenda quindi la semplice personalizzazione dell'aspetto delle varie bocche da fuoco o la possibilità di modificarne componenti quali mirini, accessori per il corpo a copro e tanto altro. Per quanto concerne il gameplay, gli sviluppatori hanno promesso la presenza di un gunplay basato sul rinculo, degli hit-marker e della kill cam.

Passando poi ai contenuti aggiuntivi, tutte le mappe della modalità PvP dovrebbero essere gratuite, mentre quelle della modalità Escape potrebbero essere a pagamento. Nonostante tutto non sarà comunque disponibile alcun Season Pass. A differenza del suo predecessore, inoltre, non ci saranno loot box e qualsiasi contenuto estetico potrà essere acquistato in maniera diretta nel negozio. Pare che sia comunque dato modo ai giocatori di ottenere questo genere di contenuti semplicemente giocando.

Vi ricordiamo che Gears 5 arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva su PC e Xbox One. Chiunque disponga di un abbonamento attivo ad Xbox Game Pass potrà giocare il titolo gratuitamente sin dal day one.

Sapevate che sono stati rimossi tutti i riferimenti al fumo di Gears 5? È inoltre possibile ammirare in video la mappa Training Grounds di Gears 5.