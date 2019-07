Gears 5: nuova video panoramica sulle ambientazioni della mappa District

Dalle pagine del proprio canale YouTube ufficiale, i vertici di The Coalition danno seguito al video della modalità Escalation di Gears 5 realizzando un nuovo trailer che ci accompagna per le strade di District, la mappa multiplayer che farà da sfondo alle attività del Tech Test del nuovo Gears of War su PC e Xbox One.

Ispirata alle splendide architetture in stile Art déco che dominavano lo skyline di Jacinto, l'ambientazione di District è la rappresentazione plastica della passione profusa dagli sviluppatori canadesi nell'evolvere il comparto grafico di Gears 5 traendo spunto da quanto di buono è stato fatto nei capitoli precedenti di questa storica serie sparatutto.

Tra generosi spazi all'aperto e ampi locali da esplorare liberamente, la mappa scelta dagli artisti digitali della sussidiaria degli Xbox Game Studios ci offrirà un assaggio dell'esperienza che vivremo affrontando le modalità multiplayer di Gears 5 in compagnia del nostro intrepido alter-ego.

Prima di lasciarvi alla video panoramica di District, e alle relative immagini che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che il Tech Test multiplayer di Gears 5 avverrà dalle ore 07:00 di giovedì 18 luglio alle ore 19:00 di domenica 21 luglio, con una seconda fase pianificata dalla sera del 26 alla mattina del 30 luglio tanto su PC Windows 10 quanto su Xbox One. In ogni caso, la versione finale del kolossal TPS di Microsoft uscirà il 10 settembre e potrà essere scaricata e fruita "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.