Gears 5: nuovo scenario multiplayer e tre personaggi inediti in arrivo nell'Operazione 6

Dopo essersi premurati di lanciare l'ottima espansione Hivebusters di Gears 5, gli sviluppatori di The Coalition confermano di voler proseguire il supporto post-lancio del kolossal sparatutto presentando la nuova tornata di contenuti aggiuntivi in arrivo durante l'Operazione 6.

La prossima fase ingame che attraverseranno tutti gli emuli dei COG sarà foriera di sorprese, a cominciare dalla durata di questa Operazione che, diversamente dalle precedenti, sarà di 11 settimane invece che di 16.

Nelle intenzioni della sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios, questa riduzione non andrà a inficiare sulla qualità o sulla quantità di contenuti gratuiti pervisti per i fan: non a caso, The Coalition promette di non abbandonare le "vecchie abitudini" e di suddividere la pubblicazione dei contenuti aggiuntivi dell'Operazione 6 in due parti.

Nella prima parte assisteremo all'introduzione della mappa inedita Speyer, il sobborgo di una cittadina evacuata nelle fasi iniziali della Guerra alle Locuste, e di tre personaggi da interpretare nelle arene multiplayer, ossia il colonnello COG Victor Hoffman, la Locusta Zelota creata da Ukkon compiendo esperimenti con l'Imulsion e la Regina Reyna. Rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio dell'Operazione 6 e gli ulteriori contenuti previsti nella seconda parte della prossima fase ingame di Gears 5 per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.