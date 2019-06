Gears 5: un nuovo trailer elettrizzante ci presenta Lahni, cugina del Gear Tai Kaliso!

The Coalition sta progressivamente alzando il sipario sull'attesissimo quinto capitolo della saga videoludica di Gears of War. Il team di sviluppo sta in particolar modo diffondendo un ampio numero di informazioni sulla nuova modalità Escape.

Modalità di gioco inedita per la serie, quest'ultima vedrà tre giocatori cooperare nel tentativo di sfuggire alle insidie disseminate all'interno di una mappa. Nel far questo, gli utenti potranno vestire i panni di diversi personaggi. Tra questi, troveremo Lahni, introdotta al pubblico tramite un apposito trailer di presentazione. Il team capitanato da Rod Fergusson ci informa che la combattente è cuginadel leggendario Gear Tai Kaliso. Grazie al filmato apprendiamo inoltre ulteriori informazioni sul suo stile di lotta. Lahni avrà infatti a sua disposizione una Ultimate Ability denominata "Electroblade", con la quale potrà stordire i nemici, ed un'Abilità Passiva legata al drop di munizioni. Per vedere in azione la combattente, non dovete far altro che visionare il nuovo trailer a lei dedicato: lo trovate disponibile in apertura a questa news!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che accanto a Lahni, nella modalità Escape di Gears 5, troveremo altri interessanti personaggi. The Coalition ha infatti recentemente pubblicato il trailer di Mac ed il trailer di Keegan. Avete già un vostro combattente preferito?