Gears 5: il nuovo trailer ci presenza Fahz, interpretato da Rahul Kohli

Nel corso della conferenza Microsoft dell'E3 2019, Gears 5 è stato uno dei titoli più criticati per via dell'assenza di nuovi filmati di gameplay o legati alla storia e, per farsi perdonare, gli sviluppatori hanno appena pubblicato un breve trailer che ci mostra un nuovo personaggio.

Parliamo di Fahz, interpretato dall'attore Rahul Kohli. Per chi non lo sapesse, Kohli ha recitato in iZombie, Supergirl e darà la voce allo Spaventapasseri nella nuova serie animata dedicata ad Harley Quinn. Nel breve filmato possiamo subito notare come questo nuovo soldato sia piuttosto aggressivo e, soprattutto, non ami particolarmente i tre protagonisti: Kait Diaz, JD Fenix e Delmont Walker. La discussione tra i personaggi finisce infatti in una mini rissa tra il figlio di Marcus Fenix e Fahz, che si sfidano sul ring. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo, vi invitiamo a vedere il nuovo trailer di Gears 5!

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 su Xbox One e PC (Microsoft Store e Steam). Sin dal lancio potrete giocare gratuitamente al titolo se siete in possesso di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, sia su PC che su Xbox. Nella limited di Gears 5 troverete inoltre un drone perfettamente funzionante.

