Gears 5: il nuovo trailer del tech test mostra la modalità Arcade in azione

Microsoft e The Coalition sono tornati a mostrare Gears 5 con un nuovo trailer. Il filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è incentrato sull'imminente tech test che si terrà su PC Windows 10 e Xbox One il 19 luglio.

I partecipanti a questa versione di prova dello sparatutto in terza persona permetterà di provare con mano l'Arcade Mode, una novità assoluta per la serie. La modalità promette di offrire un'esperienza estrema e frenetica, all'interno della quale i giocatori dovranno collezionare punti eliminando i nemici ed utilizzarli per fare incetta di armi e strumenti di morte sempre più potenti. Potrete scegliere tra cinque personaggi del gioco accostabili ad altrettante classi differenti, cosicché possiate personalizzare appieno il vostro stile di gameplay.

Il tech test offrirà in tutto tre modalità: la sopracitata Arcade Mode, l'Escalation Mode e King of the Hill. Non mancherà inoltre il Bootcamp (che farà da modalità allenamento) ed il Tour of Duty, che vi consentirà di sbloccare skin e banner esclusivi che potrete poi riscattare anche nel gioco completo.

La versione di prova inizierà il 19 luglio e si protrarrà fino al 21 luglio, mentre una seconda sessione è prevista dal 26 al 29 dello stesso mese.

Gears 5 uscirà su PC Windows 10 e Xbox One il 10 settembre 2019. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la scelta del team di sviluppo di rimuovere ogni riferimento al fumo all'interno del nuovo sparatutto.