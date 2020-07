Gears 5: Operazione 4 Brothers in Arms vede il ritorno di un celebre personaggio

Microsoft e The Coalition hanno annunciato l'Operazione 4 di Gears 5, intitolata Brothers in Arms, che segue di pochi mesi l'arrivo di Operazione 3 Gridiron. La nuova stagione di contenuti sarà disponibile dal 14 luglio, insieme ad una vecchia conoscenza della Squadra Delta.

Ci riferiamo ovviamente a Dom, il quale tornerà ad essere giocabile in multiplayer, questa però è al momento l'unica cosa che sappiamo sull'Operazione 4, in quanto gli sviluppatori non hanno ancora annunciato esattamente i contenuti del pacchetto disponibile dal 14 luglio su Xbox One PC.

The Coalition sta continuando a supportare attivamente Gears 5 con nuovi contenuti e secondo quanto emerso nei mesi scorsi lo studio starebbe anche lavorando su un upgrade next-gen per Xbox Series X che ottimizzerà il comparto tecnico del gioco per la nuova console.

Ne sapremo forse di più il 23 luglio, durante l'evento di presentazione dei giochi Xbox Series X? Sono in molti ad aspettarsi in questa occasione anche un teaser di Gears 6 (mai annunciato ufficialmente), appare però improbabile che Microsoft possa buttare tra la tanta carne al fuoco anche il nuovo Gears, certo è che i fan della serie ne sarebbero enormemente contenti.