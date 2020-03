Gears 5 sarà ottimizzato per Xbox Series X? Phil Spencer visita gli studi di The Coalition

Phil Spencer si è recato recentemente negli studi di The Coalition ed in questa occasione ha potuto vedere in azione Gears 5 su Xbox Series X, questo almeno è quanto si intuisce da un breve messaggio pubblicato su Twitter.

"Sto osservando alcune migliorie di Gears insieme a Mike Rayner e la sua squadra. Il gioco non è mai stato così bello" questo il messaggio pubblicato da Spencer che accompagna una foto (non troppo chiara, in realtà) scattata proprio negli studi di The Coalition.

Possiamo dunque aspettarci migliorie tecniche come avvenuto per i giochi Xbox One ottimizzati per Xbox One X? Sono in molti a ipotizzare che Gears 5 (e presumibilmente altri titoli Xbox Game Studios, e non solo) possano supportare lo standard 8K a 120 fps ma si tratta al momento solo di una speranza, non ci sono infatti indizi concreti che possano portare a questa conclusione.

Grazie alla tecnologia Smart Delivery di Xbox Series X la console dovrebbe essere in grado di proporre la miglior esperienza possibile per ogni singolo titolo, CD Projekt RED ha già annunciato la versione Next-Gen di Cyberpunk 2077 con aggiornamento gratuito per tutti coloro in possesso dell'edizione per Xbox One. In ogni caso la questione è ancora tutta da chiarire, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.