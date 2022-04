Gears 5 perde l'editor delle mappe, ma i giocatori guadagnano gli Achievement

The Coalition pensa al futuro e non intende più investire risorse in funzionalità che, probabilmente, sono poco utilizzate dai videogiocatori. Per questo motivo, ha deciso di rimuovere definitivamente l'editor delle mappe da Gears 5.

Con il nuovo Title Update di Gears 5, il cui rollout è in corso in queste ore, The Coalition ha rimosso l'editor delle mappe della modalità Fuga da Gears 5 per consentire al team di focalizzarsi sui futuri progetti. Alla luce di ciò, tutti i giocatori vedranno lo sblocco automatico dei due Achievement legati al Map Builder, ossia "L'ho fatto tutto da solo" (10G) e "Alveare fatto in casa" (10G).

Il team di Xbox invita tutti i giocatori ad installare il nuovo aggiornamento e riavviare il gioco per agevolare lo sblocco automatico dei due Achievement in questione. Coloro i quali avevano già sbloccato il primi dei due obiettivi riceveranno in premio un banner esclusivo, mentre quelli che avevano già ottenuto il secondo verranno ricompensati con ben 10.000 monete in-game.

The Coalition è impegnata su una serie di nuovi progetti in Unreal Engine 5, verso i quali convoglierà le risorse che prima erano dedicate al supporto della modalità. Al momento non conosciamo i futuri piani della compagnia, tuttavia ha recentemente stupito tutti con una tech demo in Unreal Engine 5 per Xbox Series X.