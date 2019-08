Gears 5: pre-download, orari dell'Early Access e trailer delle Mappe disponibili al lancio

È ormai piuttosto prossima la data di lancio di Gears 5, nuovo capitolo dell'amata serie di Casa Microsoft, ed il team di sviluppo è pronto a fornirci importanti informazioni.

The Coalition ci informa infatti che il pre-download del gioco è attualmente disponibile su tutte le piattaforme su cui Gears 5 si prepara a fare il proprio debutto. I videogiocatori possono dunque iniziare a prepararsi per non farsi trovare impreparati all'esordio del gioco. Nuovi dettagli riguardano inoltre l'Early Access di Gears 5. Quest'ultimo prenderà il via in data 5 settembre, alle ore 21:00 del fuso orario italiano: siete pronti al vostro primo contatto col nuovo capitolo della serie Gears of War?

Per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei videgiocatori, The Coalition ha inoltre reso disponibile un nuovo trailer del gioco, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Protagoniste di quest'ultimo sono le mappe che saranno disponibili al lancio all'interno del gioco. visionando il filmato, potete farvi una prima idea dei contenuti che saranno presenti in Gears 5 fin dal debutto del titolo. Cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare diversi approfondimenti dedicati al nuovo gioco di The Coalition, tra i quali il nostro provato della Modalità Orda. Il prossimo venerdì 30 agosto, inoltre, potremo offrirvi nuove informazioni sulla Campagna di Gears 5.