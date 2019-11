Gears 5: al via i pre-order della colonna sonora in vinile

Grazie ad una collaborazione tra Laced Records, The Colation e Xbox Games Studios è da ora possibile prenotare la colonna sonora in vinile di Gears 5 in due versioni differenti che includono le diciotto tracce presenti nel gioco.

La colonna sonora di Gears 5 si presenta in due versioni, la Limited Edition Deluxe Double Vinyl e la Deluxe Double Vinyl che includono le 18 tracce composte da Ramin Djawadi, già autore di Game of Thrones e Iron Man, capaci di fondere trame orchestrali, enormi percussioni e sonorità elettroniche. Il tutto rimasterizzato per risaltare il calore del vinile. La Limited Edition conterrà due vinili colorati, uno arancione e l'altro rosso, mentre la Deluxe si limiterà al classico colore nero. I dischi saranno accompagnati da una speciale custodia in cui saranno incluse le artwork originali di designer britannico Luke Preece.

Recentemente Phil Spencer ha parlato del successo di Gears 5, elogiando il nuovo capitolo della serie. The Coalition ha poi confermato che il prossimo episodio della saga rimarrà nel solco tracciato da Gears 5.