Gears 5 ci presenta Kait: coinvolgente trailer per la protagonista del nuovo Gears of War!

L'Early Access di Gears 5 ha preso il via tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, portando la nuova avventura della saga nelle case dei videogiocatori PC e Xbox One.

Il gioco targato The Coalition pone al centro della scena il personaggio di Kait Diaz, protagonista del titolo, alla quale il team di sviluppo ha scelto di dedicare un trailer decisamente coinvolgente. Nel corso del filmato, intitolato "The Chain", vediamo la combattente farsi strada in un ambiente ostile, spazzato da fenomeni atmosferici estremi. A supportarne l'inesorabile avanzata, troviamo lo Skiff, peculiare mezzo di trasporto tramite il quale potremo esplorare diverse aree di Gears 5. Con una colonna sonora coinvolgente, il trailer ci mostra una Kait determinata a percorrere un'area desolata e pericolosa, sino a che il percorso dissestato non la sbalza al di fuori dello Skiff. A questo punto, un minaccioso avversario si fa strada verso la giovane, che non esita ad imbracciare le armi per fronteggiarlo. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



In chiusura, vi segnaliamo che il team di The Coalition ha già fornito alcune interessanti informazioni su quelle che saranno le caratteristiche del supporto post lancio dedicato a Gears 5.