Gears 5: presentata ufficialmente la modalità Orda alla Gamescom 2019!

Nel corso della speciale puntata di Inside Xbox alla Gamescom 2019, i ragazzi di The Coalition hanno finalmente tolto i veli alla Modalità Orda di Gears 5 che, com'è ormai tradizione per la serie, rappresenterà uno dei fiori all'occhiello della produzione.

Il trailer mostrato per l'occasione, ad alto tasso di spettacolarità, ha fornito una panoramica dei personaggi utilizzabili, delle mappe che faranno da sfondo ai lunghi scontri con le orde e le tipologie di nemici che dovranno essere affrontati. Potete ammirarlo in cima a questa notizia, buona visione!

Successivamente, sono intervenuti il capo di The Coalition Rod Fergusson e il multiplayer design director Ryan Cleven per illustrare le principali meccaniche della rinnovata Modalità Orda, tra cui le abilità Ultimate e i mini-boss. Trovate il loro intervento in calce.

Gears 5 verrà lanciato il prossimo 10 settembre su Xbox One e PC, via Microsoft Store e Steam. Lo stesso giorno verrà reso disponibile anche nel catalogo di Xbox Game Pass, com'è ormai consuetudine per tutte le esclusive della casa di Redmond. Gli abbonati ad Ultimate potranno invece cominciare a giocare a partire dal 6 settembre!