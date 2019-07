Gears 5, presentata in video la rinnovata modalità Escalation

Dopo aver annunciato la data di lancio del Tech Test di Gears 5, che sarà accessibile dal 18 luglio per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass, i ragazzi di The Coalition hanno presentato la rinnovatamodalità Escalation, che richiede abilità individuali, gioco di squadra e tanta strategia.

Nelle partite di Escalation, composte da 13 round, due squadre da cinque componenti si contendono il controllo di tre cerchi disseminati sulla mappa. Due si trovano nei pressi dei punti di spawn e uno esattamente al centro, ad una distanza equa. Il controllo dei punti garantisce l'ottenimento di punti, ma se una delle squadre riesce a conquistarli simultaneamente tutti quanti, vince automaticamente il round.

In Gears 5 le regole alla base rimarranno immutate, ma verranno arricchite da un'importante novità, ovvero un sistema di vite. Ogni giocatore avrà a disposizione un massimo di 5 vite all'inizio di ogni partita. Sarà possibile riottenerne una al termine di ogni round, e cinque a metà match. Tuttavia, se tutti i giocatori di una squadra terminano tutte le vite, la partita terminerà immediatamente, indipendentemente dal numero di round raggiunto.

Dopo ogni round i team potranno anche piazzare delle armi sul campo di battaglia, scegliendo saggiamente la posizione, o disabilitare quelle dei nemici. Inoltre, la formazione al momento dello spawn rivestirà un ruolo importantissimo, aggiungendo ulteriore strategia alla modalità. Tre giocatori appariranno sul campo di battaglia in una posizione più avanzata rispetto agli altri due. Quelli dietro saranno gli unici ad iniziare con una granata fumogena o flash. Il tempo di respawn, fissato a 16 secondi all'inizio del match, diminuisce man mano con l'avanzare dei round. Ciò significa che nelle fasi finali delle partite il ritmo sarà molto più elevato, poiché i partecipanti riappariranno con maggior frequenza. Informazioni più approfondite potete reperirle nel video allegato in apertura di notizia.

Escalation sarà una delle tre modalità Versus che verranno proposte nel Tech Test di Gears 5. Le altre due saranno Arcade, una nuova esperienza frenetica e facile da approcciare, e Re della Collina, che non ha bisogno di presentazioni. Gears 5 è atteso su PC Windows 10, Xbox One e Xbox One X per il prossimo 10 settembre. Avete già consultato i requisiti di sistema della versione PC?