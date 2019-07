Gears Summer Series: primo sguardo a Gears 5 Versus, Esport di Gears 5 e nuova arma Swarm!

Nel corso del pomeriggio di sabato 13 luglio ha preso ufficialmente il via l'evento speciale ELeague Gears Summer Series, durante il quale i fan della saga avranno modo di dare un primo sguardo a Gears 5.

In particolare, durante la manifestazione, otto dei migliori team di Gears of War potranno affrontarsi, confrontando le proprie abilità nell'ambito del Gears 5 Versus Multiplayer. L'evento, attualmente in corso presso i Turner Studios di Atlanta si svolgerà tra sabato 13 e domenica 14 luglio, può essere seguito in diretta streaming, come evidenziato da uno dei cinguettii che trovate in calce a questa news.

Questo interessante palcoscenico ha offerto a Microsoft e a The Coalition l'occasione per rendere note alcune informazioni relative al mondo di Gears pf War. In particolare, la Casa di Redmond ha presentato il programma Esport di Gears 5. Grazie al trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, apprendiamo infatti che il programma coinvolgerà diverse regioni del globo (Nord America, Europa, America Centrale, America del Sud, Asia Pacifico) e prenderà il via nel corso del settembre 2019. Infine, l'avvio della Gears Summer Series è stata l'occasione per presentare, tramite uno dei Tweet che trovate in calce, una nuova arma degli Swarm, denominata "Claw". Sempre in calce, inoltre, potrete ammirare una prima sequenza di gameplay tratta da Gears 5 Versus!



In chiusura, vi segnaliamo che non ci saranno riferimenti al fumo in Gears 5, in seguito ad una scelta di The Coalition.