Gears 5 sarà presente all'E3 2019: arriva la conferma ufficiale!

Mancano ormai meno di due settimane all'accensione dei riflettori sull'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Export ed il calendario degli eventi si fa sempre più fitto!

Numerose software house hanno già confermato la presenza di numerosi titoli: a questi ultimi si aggiunge ora anche l'attesissimo Gears 5. A confermare la presenza del gioco all'E3 2019 è direttamente l'account Twitter ufficiale della serie Gears of War, tramite il cinguettio che potete visionare in calce a questa news. Quest'ultimo, infatti, recita "L'attesa è quasi giunta al termine. Ci vediamo all'Xbox E3. #Gears 5". L'artwork presente in allegato conferma l'annuncio, dando appuntamento a domenica 9 giugno, alle ore 1 PM PDT, corrispondenti alle ore 22:00 del fuso orario italiano. In quell'orario avrà infatti il via la conferenza Microsoft E3 2019. Curiosi di scoprire maggiori informazioni su questo nuovo capitolo della serie targata The Coalition? Allora sarete felici di sapere che Gears 5 sarà protagonista anche dello show E3 Coliseum, al quale parteciperà anche Rod Fergusson.



Ne approfittiamo per ricordarvi che, ad ora, il gioco è ancora privo di una data di pubblicazione ufficiale. Recentemente, tuttavia, alcune voci di corridoio hanno indicato come possibile periodo di uscita di Gears 5 il mese di settembre di quest'anno. In particolare, i rumor sembrano concentrarsi attorno alla giornata di martedì 10 settembre. Ad ora, The Coalition e Microsoft non hanno offerto alcun tipo di conferma in tal senso: che la data di uscita ufficiale di Gears 5 possa essere annunciata all'E3 2019? Per saperlo, non ci resta che attendere ancora qualche tempo!