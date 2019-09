Gears 5: le prime tre ore della campagna in italiano

In attesa che Gears 5 arrivi finalmente nei negozi e su Xbox Game Pass vi proponiamo le prime tre ore della campagna, giocata su Xbox One X da Marco Mottura e Alessandro Bruni. Siete pronti per tornare nell'universo di Gears?

In apertura trovate il lungo video andato in onda originariamente su Twitch il 4 settembre che mostra le prime tre ore della campagna giocate in co-op e per una sessione anche in single player. Una buona occasione per schiarirsi le idee sullo Story Mode del nuovo Gears, ovviamente il filmato contiene spoiler se non volete anticipazioni dunque non premete il tasto play nel video qui sopra.

Gears 5 sarà disponibile su Xbox One e PC dal 10 settembre, coloro che hanno effettuato il preorder della Ultimate Edition o risultano titolari di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate possono iniziare a giocare da domani, venerdì 6 settembre, come parte dell'aggressiva politica di Microsoft sui Day One delle esclusive Xbox, presenti sin dal lancio su Game Pass.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Gears 5 scritta da Marco Mottura che prende in esame al momento solo al campagna, un parere approfondito sul multiplayer arriverà la prossima settimana.