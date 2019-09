Gears 5: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

Manca ormai pochissimo al debutto di Gears 5, nuovo esponente di una delle saghe simbolo della casa di Redmond. Come sempre accade al lancio di prodotti di tale caratura, le aspettative sono alle stelle: il lavoro di The Coalition è riuscito a convincere la stampa internazionale? Scopriamolo assieme!

Diverse testate, tra cui la nostra, hanno deciso di attendere un po' prima di emettere un giudizio definitivo, poiché c'è stato poco tempo per testare le importanti modalità multigiocatore del titolo. Sono in tanti, in ogni caso, ad essersi già sbilanciati: nel momento in cui vi scriviamo sono ben 35 le valutazioni registrare da Metacritic, che concorrono ad un Meta Score pari a 85. Senza dubbio ottimo, ma non eccezionale. Il ventaglio è piuttosto ampio, sebbene non sia stata registrata nessuna bocciatura: si va dal 60 assegnato dalla redazione di USgamer ai perfect score di Game Rant, SomosXbox e God is a Geek. A seguire trovate una panoramica delle valutazioni:

Game Rant - 100

SomosXbox - 100

God is a Geek - 100

Generacion Xbox - 98

Hobby Consolas - 95

Vandal - 93

Xbox Achievement - 90

Press Start Australia - 90

Twinfinite - 90

Windows Central - 90

COGconnected - 87

Game Informer - 85

GamesRadar+ - 80

Metro GameCentral - 70

USgamer - 60

Nella sua recensione di Gears 5, il nostro Marco Mottura ha parlato di una campagna nel complesso soddisfacente e ricca di novità estremamente gradite (una su tutti, Jack), in parte rovinata da un finale brusco e inconcludente. Nessun dubbio invece sul comparto tecnico, che è impressionante. Per la valutazione definitiva, in ogni caso, dovrete attendere il test approfondito dell'Orda, della modalità Fuga e del Versus. Gears 5, ricordiamo, verrà lanciato il 10 settembre su Xbox One e PC, e come tutte le esclusive entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Coloro che hanno preordinato la Ultimate Edition e gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate potranno cominciare a giocare da venerdì 6.