Gears 5: pubblicati i requisiti di sistema della versione PC

Durante la Gamescom Microsoft e The Coalition hanno diffuso i requisiti PC di Gears 5, le specifiche indicate hanno subito un leggero ritocco e gli sviluppatori hanno ora diffuso i requisiti minimi e consigliati ufficiali e definitivi.

Gears 5 richiederà un sistema operativo a 64-bit, almeno 8 GB di RAM, un processore AMD FX-6000/ Intel i3 Skylake e una GPU AMD Radeon R9 280/NVIDIA GeForce GTX 760/NVIDIA GeForce GTX 1050. Da segnalare lo spazio richiesto su disco, pari ad almeno 80 GB, a fronte di un download che dovrebbe assestarsi sui 55/60 GB.

Requisiti Minimi

OS: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX 12

Spazio Disco: 80 GB

Requisiti Raccomandati

OS: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA GeForce GTX 1660ti

DirectX 12

Spazio Disco: 80 GB

Il nuovo GOW uscirà il 10 settembre su PC, Xbox One e Xbox One X, domani (venerdì 30 agosto) vi sveleremo in esclusiva italiana la campagna di Gears 5, siamo volati negli studi canadesi di The Coalition per toccare con mano questo aspetto della produzione, non ancora svelato al pubblico.