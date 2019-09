Gears 5 da record: miglior lancio per un gioco Xbox Game Studios in questa generazione

Con un nuovo post pubblicato sulle sue pagine ufficiali, Microsoft ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'ottimo debutto di Gears 5, il nuovo capitolo della saga third person shooter sviluppata da The Coalition.

Come apprendiamo tramite le pagine di Xbox Wire, Gears 5 è riuscito ad attirare 3 milioni di giocatori soltanto nel suo weekend di lancio, registrando un nuovo record per Xbox Game Pass e ottenendo il miglior debutto di sempre in questa generazione per un gioco Xbox Game Studios. L'incoraggiante performance ha più che raddoppiato i numeri di Gears of War 4 ed ha reso Gears 5 il titolo Xbox Game Studios più giocato al lancio dai tempi di Halo 4, pubblicato nel 2012. Per quanto riguarda le prestazioni su PC, Gears 5 ha quasi triplicato i numeri del suo predecessore, segnando un nuovo record per Xbox Game Pass su PC e per qualunque gioco Xbox Game Studios pubblicato su Steam (per quanto, sullo piattaforma Valve, il numero di giocatori connessi in contemporanea non abbia impressionato più di tanto).

Ricordiamo ai lettori che Gears 5 è disponibile ora su PC Windows e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una Guida utile a sbloccare il personaggio interpretato da Dave Bautista. Per tutti gli altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Gears 5.