Gears 5 Rifornimenti: cosa sono e come ottenerli il più velocemente possibile

Come ormai ben saprete, nel comparto multigiocatore di Gears 5 vi è la possibilità di personalizzare vari aspetti del proprio profilo e del personaggio di cui vestirete i panni durante le partite. A questo proposito, oggi vi spiegheremo come fare ad ottenere nuove personalizzazioni.

A meno che non vogliate ricorrere alle care e vecchie microtransazioni, l'unico modo che avrete per aggiungere nuovi elementi estetici alla vostra collezione è quello di aprire i Rifornimenti. Queste casse vi verranno assegnate in maniera completamente gratuita semplicemente giocando, un po' come i forzieri di Overwatch. Vi basterà partecipare a varie partite di multiplayer PvP, Orda ed Escape per accumulare punti esperienza in un'apposita barra che, una volta riempita completamente, vi permetterà di aprire una cassa di rifornimenti.

Se volete velocizzare a tutti i costi lo sblocco dei Rifornimenti potete sempre acquistare nel negozio di gioco un boost XP, il quale vi farà aumentare di livello molto più velocemente e, di conseguenza, vi permetterà di ottenere casse con meno sforzi. All'interno del negozio esistono boost XP della durata di 1, 7 e 30 giorni. Un'altra alternativa è quella di acquistare alcuni prodotti al cui interno è presente un codice che sblocca immediatamente una cassa rifornimenti. Al momento, purtroppo, non sembra esserci nulla di simile in territorio italiano e gli unici prodotto americani che supportano questa iniziativa sono i biscotti Chips Ahoy e gli energy drink Rockstar.

