Gears 5: risoluzione dinamica nel multiplayer, sia su Xbox One che One X

Grazie ad una video analisi condotta dal canale VG Tech, scopriamo maggiori dettagli circa il comparto tecnico di Gears 5, il nuovo ambizioso capitolo dell'amata saga sparatutto in terza persona sviluppato dai ragazzi di The Coalition.

Microsoft non ha mai fatto mistero di voler puntare alla risoluzione 4K a 60fps per Gears 5 su Xbox One X ma, tramite l'analisi che trovate in cima alla notizia, scopriamo che non sempre è possibile parlare di 4K nativi. Il titolo sfrutta infatti la risoluzione dinamica: nella modalità Versus, per esempio, abbiamo un picco basso di 2560x1440p ed un alto di 3840x2160p (risoluzioni leggermente più basse sono state registrate in modalità Boot Camp). Tramite un ingegnoso utilizzo della tecnica della temporal reconstruction, tuttavia, gli sviluppatori hanno fatto in modo che il pixel count arrivi spesso all'obiettivo massimo, per quanto non si possa appunto parlare di 4K nativi nella maggior parte delle circostanze di gioco.

Su Xbox One, sempre in modalità Versus, abbiamo una situazione parallela ma con numeri ovviamenti inferiori: la risoluzione dinamica oscilla tra i 1280x720p ai 1600x900p nativi, con la temporal reconstruction che permette però al titolo di toccare spesso i 1920x1080p. Per la gioia di chi cerca un comparto multiplayer online godibile e competitivo, i 60fps risultano piuttosto stabili in tutti i casi, su entrambe le console.

Non ci resta ora che avere un assaggio più corposo della campagna single player del titolo, per scoprire sia le novità di gameplay, sia per evincere qualche nuovo dettaglio tecnico.

Gears 5 sarà pubblicato su PC Windows 10 e Xbox One il 10 settembre 2019. Conclusasi la prima fase, il tech test dello sparatutto riprenderà dal 26 al 29 luglio su entrambe le piattaforme. Gli sviluppatori hanno recentemente confermato che, esattamente come accade in titoli come Rainbow Six Siege, anche in Gears 5 sarà possibile acquistare o sbloccare i personaggi del multiplayer.