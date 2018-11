Gears 5: Rod Fergusson parla dei motivi dietro il cambio di protagonista

Nel corso di un'intervista svoltasi in occasione dell'X018, Rod Fergusson di The Coalition ha parlato dei motivi che hanno portato alla decisione di rendere Kait Diaz la protagonista di Gears 5.

"Quando abbiamo analizzato la trama di Gears of War 4 ci siamo resi conto che la vera storia del gioco era incentrata su Kait e sulla ricerca della madre, JD Fenix la stava aiutando a completare la sua missione, un po' come Mad Max Fury Road, che in realtà ci racconta la storia di Furiosa. Così, approcciandoci a Gears 5, abbiamo continuato a scavare nel passato di Kait e ad approfondire il legame della sua famiglia con le locuste: allora abbiamo capito che vivere la storia attraverso la sua prospettiva e non come semplici testimoni sarebbe stata la scelta migliore". Fergusson ha approfittato dell'occasione anche per dare un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Gears Tactics: il team è adesso nella fase cruciale dello sviluppo, l'uscita è fissata al 2019 e il PC resta la piattaforma di riferimento.

Ricordiamo che Gears 5 sarà lanciato nel corso del prossimo anno su Xbox One e PC Windows 10. Secondo alcuni recenti rumor, il quinto capitolo della celebre serie sparatutto vedrà la luce ad aprile.