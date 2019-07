Gears 5: Rod Fergusson spiega la scelta di evitare ogni riferimento al fumo

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Gears of War 5 ha messo al bando il fumo, e dunque nel videogioco non sarà rappresentata in alcun modo. Si tratta di una scelta precisa degli sviluppatori, e in particolare del boss di The Coalition, Rod Fergusson, che ne ha spiegato i motivi.

"Non voglio pubblicizzare o rendere glamour qualcosa che dà assuefazione e ti uccide. Non voglio fare il moralista, ma semplicemente diffondere quello in cui credo, dopo aver perso degli amici per via del cancro ai polmoni", ha dichiarato Fergusson, che ha così risposto a quanti lo accusavano di una sorta di ipocrisia di fondo, visto che il franchise di Gears è rivolto agli adulti e mostra brutali rappresentazioni della violenza e perfino dell'abuso di alcol.

Il capo di The Coalition ha anche spiegato che che i concept art di Dizzy di Gears 2, la mostrava con una sigaretta, ma che nel prodotto finale tale caratteristica è stata eliminata.

Alcuni giochi della serie infatti mostravano alcune rappresentazioni del fumo, ma da Gears 4 in poi, queste sono state totalmente eliminate, e Fergusson ha detto che finché sarà a capo della serie, non torneranno.

Insomma la scelta ha fatto nascere qualche discussione, ma la decisione finale di Fergusson non sarà cambiata: "Se aveste l'abilità di creare un nuovo mondo, cosa cambiereste?" ha chiosato l'autore.

Che ne pensate della questione? Per approfondire sul gioco intanto, potete dare uno sguardo alla nostra anteprima di Gears of War 5.