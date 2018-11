Gears 5 sarà incredibile, qualcosa di mai visto prima, parola di Rod Fergusson

Rod Fergusson (responsabile di The Coalition) e Eugene Byrd (voce di Del Walker) hanno recentemente partecipato ad un panel in compagnia di Jeff Rubenstein e in questa occasione hanno parlato, tra le altre cose, di Gears 5, nuovo episodio della serie GOW attualmente in fase di sviluppo.

Rod Fergusson in particolare afferma che "Gears 5 sarà un capitolo più rischioso, meno tradizionale, abbiamo lavorato con l'obiettivo di apportare novità alla formula classica di Gears. Con Gears of War 4 sentivamo la responsabilità di essere stati incaricati di portare avanti la serie, adesso siamo consapevoli delle nostre potenzialità."

Con Gears 4, continua Fergusson "non ce la sentivamo di rischiare troppo, mentre adesso le cose sono cambiate. Con il precedente capitolo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo adesso vogliamo portare la nostra personalitù in Gears of War, portando anche qualcosa di mai visto prima nella serie, sarà incredibile, ve lo assicuro!"

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più, Gears of War 5 è previsto per il prossimo anno su Xbox One e PC Windows, secondo alcuni rumor il gioco arriverà ad aprile 2019, il prossimo anno Microsoft pubblicherà anche Gears Pop! su smartphone e tablet.