Gears 5: lo Scorcher infamma nel video di Operazione 5 Hollow Storm

Nell'attesa di approfondire la conoscenza dell'espansione Hivebusters di Gears 5, The Coalition conferma che da oggi, martedì 17 novembre, l'universo post-apocalittico del loro ultimo kolossal sparatutto si aggiorna per fare spazio ai contenuti di Operazione 5 Hollow Storm.

Con l'ultimo update di Gears 5, il titolo Microsoft vanta il doppio dei contenuti multiplayer disponibili al lancio, con miglioramenti significativi alle funzionalità e l'aggiunta di ulteriori attività che corrono parallelamente alla storia principale.

The Coalition descrive Hollow Storm come un aggiornamento a tema che consente ai fan della serie di reimmergersi nelle atmosfere della trilogia originaria di Gears of War grazie a personaggi come Dizzy Wallin, Tai Kaliso, Anya Stroud, Gabe Diaz, Skorge e i Lambent (inclusi i nuovi Lambent Theron e Lambent Grenadier). In aggiunta a questi sette protagonisti avremo cinque nuove mappe come l'amata River, l'ambientazione a tema Imulsion del Nexus, Regency, Gridlock e Clocktower. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, la novità più interessante è però quella rappresentata dal ritorno di una delle armi classiche più amate dai cultori della saga di Gears of War, ossia il lanciafiamme Scorcher.

Con Operazione 5 assistiamo inoltre all'importante revisione di Orda e Fuga che sgancia i personaggi dalle rispettive classi: in questo modo, gli utenti possono accoppiare qualsiasi guerriero con la classe che si desidera, ivi compresi i personaggi che in precedenza non potevano essere utilizzati in queste due modalità multiplayer di Gears 5.