Gears 5, segnalati problemi al matchmaking: The Coalition al lavoro per risolverli

Nella serata di ieri i server di Gears 5 hanno accolto, in anticipo, tutti i giocatori che hanno acquistato l'Ultimate Edition e gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate. Dopo tre anni di attesa, i giocatori hanno finalmente potuto immergersi nel quinto capitolo di una delle saghe simbolo di Microsoft.

Purtroppo, a giudicare dalle segnalazioni, non tutto sta andando per il verso giusto. Sembra che alcuni utenti stiano avendo delle difficoltà ad accedere alle modalità online del gioco. Per fortuna, i ragazzi di The Coalition si sono già messi al lavoro per risolvere la situazione: "Abbiamo letto i report di una piccola percentuale di utenti che stanno riscontrando delle difficoltà durante il matchmaking e delle disconnessioni dai servizi online. Stiamo esaminando alacremente il problema e lavorando ad una soluzione in grado di riportare tutti gli utenti online il prima possibile", si legge nel più recente twet della compagnia.

A voi, invece, come sta andando? C'è qualcuno che ha riscontrato i problemi di cui sopra? Ricordiamo che se non avete acquistato la Ultimate Edition oppure se non siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, dovrete attendere il 10 settembre per ritornare su Sera. Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la prima parte della recensione di Gears 5 a cura di Marco Mottura, che ha avuto modo di analizzare in maniera approfondita la campagna.