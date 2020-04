Gears 5: lo shooter di The Coalition gratis per una settimana su Xbox One

Le alte sfere di Microsoft hanno annunciato che Gears 5, lo shooter in terza persona sviluppato da The Coalition, sarà giocabile gratuitamente per una settimana a partire da oggi 6 Aprile e fino al 12 Aprile incluso.

L'ultimo capitolo dell'iconica serie targata Xbox farà parte della lineup dei Free Play Days, il tradizionale appuntamento di Xbox Live dedicato alle giornate di gioco gratuito. Gears 5 sarà fruibile gratuitamente da oggi e fino al 12 Aprile per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e naturalmente per i possessori di Xbox Game Pass Ultimate, che potranno giocare in cross-play su Xbox One, PC Windows e Steam.

Durante la settimana sarà quindi possibile provare le nuove modalità introdotte dallo shooter in terza persona di The Coalition, a partire dall'Operazione 3: Gridiron, una modalità multiplayer in cui due squadre devono sfidarsi per il controllo di punti strategici con il fine di conquistare la bandiera degli avversari, il tutto condito da una buona dose di strategia.

Infine, Gears 5 segna il ritorno del personaggio di Dave Bautista per le modalità multiplayer, accompagnato da un'esecuzione personalizzata, la "Batista Bomb", epica conclusione degli incontri della WWE. Prima di lasciarvi, avete visto Gears 5 in 4K a dettagli Ultra su Xbox Series X?