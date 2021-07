Gears 5, l'ultima Stagione ha una data: partite custom, nuove armi e mappe in arrivo

Oltre ad aver mostrato finalmente in azione la tech demo Alpha Point realizzata in Unreal Engine 5, The Coalition ha diffuso i primi dettagli sull'ottava ed ultima Stagione di Gears 5. Lo sparatutto in terza persona si prepara dunque agli ultimi drop di contenuti, presentati all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima.

La Stagione che sancirà la fine del supporto di The Coalition in favore di Gears 5 avrà inizio il 3 agosto. A partire da questa data saranno introdotte le partite custom per gli eventi basati su modalità Orda distribuiti nel corso delle passate Stagioni, tra cui troviamo: Boss Rush, Escape from Kadar, Horde Mania, Horde Roulette, Jingle Juvies, Mad Man’s Monsters, Nexus Siege, e Predator Hunt.

Verranno poi aggiunte due armi prototipo che gli sviluppatori non sono riusciti ad integrare nell'arsenale al day one. Per la precisione, parliamo di due bocche da fuoco ispirate a Gears of War Judgement, ed in particolare al Breechshot e alla Stim-Gas Grenade. Prevista inoltre l'introduzione della nuova mappa Ritual, basata sul DLC narrativo di Gears 5 (qui trovate la nostra Recensione di Hivebusters), insieme ai due nuovi personaggi giocabili Bernadette Mataki e Ketor Vrol, una delle prime Locuste a servire la regina Myrrah. Ulteriori mappe e personaggi saranno annunciati e pubblicati in un secondo momento. A chiudere il cerchio, abbiamo un evento con XP tripli che si svolgerà dal 6 al 9 agosto e l'aggiunta della modalità Cattura la Bandiera nella playlist competitiva.