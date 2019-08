Gears 5 per Steam supporterà anche il sistema operativo Windows 7

In occasione della Gamescom 2019 i ragazzi di The Coalition hanno finalmente svelato i requisiti tecnici della versione PC Windows 10 di Gears 5, che verrà distribuita attraverso il Microsoft Store. Contemporaneamente, sono stati aperti i preordini su Steam, altra piattaforma attraverso la quale potrà essere acquistato il gioco.

Dalla pagina del prodotto sullo store di Valve sono emersi alcuni dettagli decisamente interessanti. Tanto per cominciare, come vi abbiamo già segnalato, anche quest'edizione del titolo richiederà la connessione ad un account Xbox Live, scelta resasi necessaria per garantire il cross-play tra i due servizi. A balzare davvero all'occhio è tuttavia un'altro dettaglio: la versione Steam di Gears 5 girerà anche su Windows 7 SP1 a 64-bit! I giocatori che sceglieranno di acquistarlo sul Microsoft Store (o di scaricarlo grazie ad Xbox Game Pass), dal canto loro, dovranno necessariamente essere muniti di Windows 10 con tanto di aggiornamento di maggio 2019.

Gli altri requisiti della versione Steam, invece, sono sostanzialmente equivalenti. Sulla piattaforma di Gabe Newell gli utenti potranno anche beneficiare della carte collezionabili, degli achievement e dei salvataggi cloud. L'uscita di Gears 5, ricordiamo, è fissata per il 10 settembre su Xbox One e PC, sia su Microsoft Store che su Steam. Gli acquirenti della Ultimate Edition potranno iniziare a giocare con 4 giorni di anticipo. Alla Gamescom sono state presentate la campagna con protagonista Kait e l'immancabile modalità Orda.