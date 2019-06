Gears 5 supporterà risoluzione 4K, 60 fps e HDR su Xbox One X

Per la casa di Redmond, Gears 5 rappresenterà senza ombra di dubbio il prodotto di punta della prossima stagione videoludica. Trattandosi inoltre di un'esclusiva sviluppata da un team interno, non stupisce affatto che stia puntando fortemente anche sull'aspetto tecnico.

Nel corso di una trasmissione andata in onda sul canale ufficiale Mixer dopo la conferenza E3 2019 di Microsoft, Rod Fergusson ha dichiarato (dopo 1 ora e 15 minuti circa) che il titolo punterà alla risoluzione 4K a 60 fps con HDR attivo su Xbox One X. Il boss di The Coalition non ha fatto alcuna distinzione tra la campagna e il multigiocatore, lasciando intendere che l'obiettivo sarà raggiunto in tutte le modalità.

L'unica eccezione sarà rappresentata dalla cooperativa in locale con lo schermo diviso, dove Gears 5 scalerà alla risoluzione 4K a 30 fps. Gears of War 4, ricordiamo, in modalità Qualità girava in 4K/60 fps nel multigiocatore e in 4K/30 fps nella campagna. Per raggiungere i 60 fps anche nel giocatore singolo, doveva necessariamente scalare alla risoluzione 1080p. Potete rinfrescarvi la memoria leggendo l'analisi tecnica di Gears of War 4.

Si tratta, quindi, di un sostanziale passo in avanti, reso possibile dalla maggiore esperienza maturata dagli sviluppatori sul motore grafico che ha effettuato il suo debutto proprio con il quarto capitolo della serie. I ragazzi di The Coalition stanno lavorando per raggiungere i 60fps in tutte le modalità anche su Xbox One S, ma al momento non possono fare promesse.

Gears 5, ricordiamo, uscirà il prossimo 10 settembre su Xbox One, Xbox One X e PC, sia su Microsoft Store sia su Steam. Al lancio, come ogni prodotto di Redmond, debutterà anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare i trailer E3 2019 di Gears 5.