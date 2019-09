Gears 5 a supporto della comunità LGBT grazie ad una serie di bandiere

Oltre ad essersi dimostrato un titolo esemplare dal punto di vista dell'accessibilità, Gears 5 sembra includere anche alcuni elementi puramente estetici che faranno sicuramente felici tutti i rappresentanti della comunità LGBT.

Nella sezione dedicata alla personalizzazione del proprio profilo online vi è anche la possibilità di cambiare una bandiera e, tra quelle disponibili, ce ne sono ben diciannove intitolate "Pride". I colori di ciascuna di queste bandiere rappresentano uno specifico orientamento sessuale ed è quindi impossibile che vi sia un solo membro della comunità LGBT che possa rimanerne deluso.

Prima di lasciarvi ad una serie di immagini raffiguranti queste bandiere, vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi per tutti i possessori della Ultimate Edition o di un abbonamento attivo al servizio Xbox Game Pass Ultimate su PC e Xbox One, mentre tutti gli altri dovranno attendere l'uscita ufficiale prevista per il prossimo 10 ottobre 2019.

Avete già letto degli elogi ricevuti da The Coalition per l'accessibilità di Gears 5, la quale permette anche alle persone affette da disabilità di godere dello sparatutto in terza persona? Vi invitiamo inoltre a leggere la nostra recensione della campagna di Gears 5 a cura di Marco Mottura.