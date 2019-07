Gears 5: svelate le modalità multiplayer con supporto al Cross-Play tra PC e Xbox One

Ryan Cleven, l'uomo a capo del team di sviluppo interno a The Coalition incaricato di dare forma al multiplayer di Gears 5, approvitta dell'pertura del Versus Tech Test per stilare la lista delle modalità online di Gears 5 che supporteranno al lancio il Cross-Play tra PC Windows 10 e Xbox One.

Interpellato sull'argomento dai colleghi di GameSpot, Cleven ha spiegato che lui e il suo team sono "felici di confermarvi che Gears 5 offrirà al lancio un'esperienza multipiattaforma tra PC Windows 10 e Xbox One per la modalità Versus Multiplayer. Il gioco multipiattaforma (il Cross-Play, ndr) si estenderà anche alle altre modalità di Gears 5 per offrirvi una fantastica esperienza a tre giocatori con Escape, delle epiche sessioni a cinque giocatori con l'Orda e la possibilità di affrontare la Campagna principale in cooperativa fino a un massimo di tre utenti".

In risposta alle critiche mosse da chi, giustamente, ritiene che la gestione unificata delle lobby multiplayer tramite il Cross-Play possa avvantaggiare i giocatori PC che utilizzano dei controlli più reattivi tramite mouse e tastiera, Cleven ci tiene inoltre a sottolineare che "per il lancio di Gears 5, i giocatori su Xbox One saranno in grado di disabilitare il Cross-Play nel matchmaking delle partite classificate", in modo tale da fronteggiare solo ed esclusivamente degli avversari muniti di controller.

L'uscita di Gears 5 è attesa per l'ormai non troppo lontano 6 settembre: gli appassionati di sparatutto in terza persona su PC Windows 10 e Xbox One che possiedono un abbonamento a Xbox Game Pass possono partecipare alla fase di Tech Test multiplayer prevista dal 19 al 22 luglio e dal 26 al 29 luglio. Su queste pagine trovate i requisiti di sistema minimi e consigliati per chi desidera partecipare alla fase di test su PC.